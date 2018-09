Les Néandertaliens n'étaient pas seulement costauds, ils étaient aussi habiles de leurs doigts. C'est ce qu'indique une étude de chercheurs suisses et allemands qui a comparé des squelettes d'Homo sapiens et Homo neanderthalensis.

Six squelettes

La réhabilitation scientifique de l'Homme de Néandertal, longtemps considéré comme un être simiesque, fruste, laid et attardé, se poursuit. Ces dernières années, de plus en plus de travaux ont montré qu'il avait des préoccupations artistiques et symboliques, et qu'il utilisait des outils complexes et élaborés.

Dans cette nouvelle étude, Gerhard Hotz, du Musée d'histoire naturelle de Bâle, et Katerina Harvati, de l'Université de Tubingue (D), a comparé six squelettes de Néandertaliens avec ceux d'une collection du musée, la série de squelettes dite du cimetière de l'hôpital de Bâle.

«Il s'agit d'une collection unique de squelettes identifiés du 19e siècle avec des informations sur les conditions de vie et le métier des défunts», explique Gerhard Hotz mercredi dans un communiqué du musée.

Points d'attache

Les scientifiques ont mesuré et analysé les points d'attache des tentons et des muscles sur les différents squelettes afin de déterminer s'ils effectuaient plutôt de mouvements de force ou de précision. Dans la main par exemple, ces points diffèrent selon que le défunt a exercé le métier de forgeron ou de couturière.

Résultats: la comparaison avec les squelettes modernes bâlois montre qu'aucun des six Néandertaliens considérés ne se limitait aux mouvements de force.

Cela indique, selon Katerina Harvati, que «comme l'Homme moderne, les Néandertaliens fabriquaient et utilisaient des outils de manière compétente en exécutant principalement des mouvements précis des mains et des doigts dans leurs activités quotidiennes». Ces travaux sont publiés dans la revue Science Advances. (ats/nxp)