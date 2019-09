Ce n'est pas parce qu'on est un tueur redoutable qu'on n'a pas le droit à un peu de confort. C'est ce que semble avoir découvert une équipe de chercheurs américains à propos du Tyrannosaurus Rex (T-Rex de son petit nom). Casey Holliday, professeur d'anatomie à l'Université du Missouri et responsable de l'étude, était intrigué par les deux grands trous situés sur le sommet du crâne du dinosaure. Il doutait surtout de l'explication avancée jusque-là pour justifier leur utilité, à savoir qu'ils abritaient des muscles pour aider à actionner les puissantes mâchoires de l'animal.

Ces muscles auraient ainsi dû faire un angle de 90 degrés avec la mâchoire et longer le sommet du crâne, ce qui n'est pas le chemin le plus direct, s'étonne-t-il dans sur le site de son université. En étudiant l'un des lointains descendants du T-Rex toujours vivant sur notre planète, l'alligator, peut-être pourra-t-on comprendre le rôle de cette fenêtre dorsotemporale, s'est dit le chercheur. Qui est donc allé filmé des reptiles dans une ferme d'alligators en Floride avec une caméra thermique.

Circulation sanguine croisée

Ces sauriens possèdent également ces trous sur le sommet de leur crâne. Et il s'est avéré que ceux-ci changeaient de couleur en fonction de la température extérieure. Lorsqu'il faisait froid, ils devenaient une zone chaude et inversement. Car, en fait, ces cavités sont remplies de vaisseaux sanguins et que, grâce à ce système de circulation à courants croisés, cela fonctionne comme une climatisation. L'animal reste donc efficace quelle que soit la température extérieure.

En dotant un crâne de T-Rex d'un système sanguin comparable à celui de l'alligator, on voit que les vaisseaux agissent comme un régulateur thermique. Image Brian Engh/Université du Missouri

La conclusion, pour Casey Holliday semble donc évidente: les T-Rex, comme les alligators, ont deux trous sur le sommet du crâne. Ceux des alligators étant remplis de vaisseaux sanguins, ceux des T-Rex devaient l'être aussi. Il ne s'agissait donc pas de muscles, comme on le pensait depuis plus de 100 ans.

Le T-Rex avait donc la clim, CQFD.