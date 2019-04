La science a déjà découvert que, dans les espèces ou plusieurs mâles s'accouplent avec une même femelle, ceux-ci ont différentes méthodes pour maximiser les chances que leur semence soit celle qui donne naissance aux petits. Certains, au moment de la copulation, peuvent ainsi produire des substances qui désactivent les spermatozoïdes de leurs prédécesseurs.

La grande majorité des espèces sont polygames. Dont l'humain, chez qui il n'est pas rare que l'enfant ne soit pas celui du père présumé. Des expériences ont démontré que, lorsque l'homme pense que sa femme a un risque de le tromper, il produit davantage de spermatozoïdes qu'un mari qui estime que sa compagne lui est fidèle. Un surplus de spermatozoïdes qui augmente donc les chances que ce soit l'un des siens qui féconde sa partenaire.

Deux élevages de mouches du vinaigre

Ces exemples recensent des cas où l'action du mâle a une conséquence directe sur la reproduction, sans «intervention directe» de la femelle. Mais les scientifiques supposaient, sans que cela ait pu être démontré, que cette compétition devait également passer par une manipulation des femelles par les mâles. Pour tenter d'en avoir la preuve, le Département d'écologie et évolution du professeur Laurent Keller, à l'Université de Lausanne, a étudié ce qui se passait chez la drosophile, ou mouche du vinaigre. L'un des membres de l'équipe avait en effet, dans le cadre de sa thèse, constitué deux élevages de ces petits insectes que l'on retrouve souvent en train de flotter dans nos verres de vin l'été. L'un avait un mode de reproduction polygame, naturel chez l'espèce, l'autre uniquement monogame (ce qui n'arrive pas en réalité). En 10 ans, 150 générations se sont succédé et, si des différences dues au mode de reproduction existent entre les deux élevages, elles doivent être détectables. Voilà donc des sujets parfaits pour cette expérience.

Le mode opératoire a été le suivant: des femelles ont été accouplées avec des mâles issus de la lignée soit polygame, soit monogame. Résultat: 350 gènes du cerveau et 45 de l'abdomen de la femelle sont exprimés différemment en fonction du type de mâle. Des modifications dues à des protéines que le mâle transmet via son sperme. Chez les polygames, les changements induits par le sperme du mâle vont provoquer une ponte plus rapide et plus conséquente (jusqu'à 20 œufs de plus que la quarantaine habituelle) afin de maximiser les chances que la descendance soit la sienne. Chez ces insectes, comme chez beaucoup d'autres, les femelles possèdent en effet une spermathèque pouvant stocker la semence de plusieurs mâles et les utiliser pendant plus d'une semaine pour fertiliser ses œufs.

Mortalité accrue chez les femelles

Cette manipulation via le sperme se fait au détriment de la femelle qui, en étalant sa reproduction sur un laps de temps plus long, économiserait ses forces. Les chercheurs ont d'ailleurs constaté que les femelles qui se sont accouplées avec des mâles polygames avaient deux fois plus de risques de mourir dans les heures qui suivaient l'accouplement.

Ces résultats, parus ce lundi dans la revue «Proceedings of the National Academy of Sciences», confirment que le conflit entre mâles et femelles est exacerbé par la polygamie. Plus une femelle a de partenaires, plus ceux-ci seront en compétition pour privilégier leur propre intérêt et la reproduction de leurs gènes, au détriment de la mère et même de la bonne santé de la descendance. En revanche, dans un couple monogame, pas de compétition, donc on maximise les chances d'avoir la meilleure progéniture possible, ce qui passe aussi par le bien-être de la mère. La nature aussi a sa morale.

(Le Matin)