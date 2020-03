À quoi ça sert?

«Se basant sur des organismes bien précis (rats), il serait hasardeux d'étendre les résultats obtenus à l'espèce humaine. Néanmoins, comme les rats, l'être humain doit en partie son succès à sa capacité de coopération, de collaboration, de partage des tâches entre les individus de la population. Si ceci paraît aller de soi dans notre vie en société quotidienne, ce type de comportement n'est pourtant pas inné ou acquis. Son émergence et son maintien se reposent sur des bases biologiques qui doivent équilibrer les coûts-bénéfices d'aider son prochains. En cas de déséquilibre prolongé le fonctionnement de la vie en société est mis en danger».



«Cette étude illustre que pouvoir se fier à des indicateurs vrais des besoins des uns et des autres aide au maintien d'une vie social harmonieuse. Comme mentionné dans le texte, l'être humain utilise des indicateurs visuels et sonores pour se forger un avis. Or, ces indicateurs peuvent être truqués, d'où la persistance d'une légère incertitude. Chez les rats, en ce qui concerne le partage de la nourriture, pareille incertitude tend à disparaître grâce aux odeurs corporelles émises».



