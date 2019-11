Si l'on estime que Pluton n'est pas une planète (le sujet fait débat), Mercure est alors la plus petite de notre système solaire. C'est elle qui, aujourd'hui, va passer entre la Terre et le Soleil. Mais elle ne va pas vraiment l'obscurcir puisque son rayon n'est que de 2440 km (presque trois fois plus petit que celui de la Terre) alors que celui du Soleil est de... 695 508 km . Cela ne sera donc qu'un tout petit point qui va passer devant l'astre.

Même par temps bien dégagé, ce qui ne va pas vraiment être le cas en Suisse, il est donc impossible d'assister à l'oeil nu à ce phénomène. Il faut l'observer avec un téléscope ou des lunettes astronomiques, qui doivent impérativement disposer d'un filtre pour éviter de se brûler les yeux en regardant directement le soleil. Regarder à travers ces dispositifs avec des lunettes fournies lors d'éclipses solaires ne suffit pas à se protéger, alors soyez prudents! Mais ce transit pourra être suivi en direct grâce à la retransmission sur YouTube dès 13 h 30 des images de l'observatoire en ligne Slooh. L'Observatoire de Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes (F), propose également un direct, commenté par l'ancien présentateur de «C'est pas sorcier», Fred Courant, dès 16 heures.

Vision partielle en Europe

Le passage de Mercure devant le Soleil durera au maximum 5 heures et 28 minutes . En Suisse, cela débuter à 13h35, mais on ne pourra pas assister à sa totalité, car le soleil se couchera avant la fin de l'événement. C'est surtout l'Amérique du Sud, la côte est de l'Amérique du Nord et la pointe ouest de l'Afrique qui bénéficieront des meilleures conditions, comme on peut le voir dans l'infographie ci-dessous.

Infographie AFP

Le transit de Mercure devant le Soleil ne se produit que 13 fois par siècle, en mai ou novembre, le dernier ayant eu lieu le 9 mai 2016 . Pour le prochain, il faudra patienter jusqu'au 13 novembre 2032. Mercure étant petite et la planète la plus proche du soleil (entre 46 et 70 millions de kilomètres), elle est difficile à observer. On la surnomme d''ailleurs la planète insaisissable. Ses transits sont donc des occasions rêvées pour les astronomes d'en apprendre plus sur elle. Ils pourront notamment étudier son exosphère, la couche la plus externe de son atmosphère, afin de déterminer sa densité et sa composition gazeuse.

Michel Pralong