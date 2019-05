En mars dernier, des gardes-forestiers du nord de l'Australie n'en ont pas cru leurs deux yeux quand ils sont tombés par hasard sur un serpent qui en avait trois.

Ce reptile de l'espèce des« pythons tapis» a été trouvé au bord d'une autoroute près de la ville de Darwin. Très jeune, il avait les deux yeux habituels sur le côté, mais un troisième œil entre les deux.

Une seule tête

«Le Parisien» qui relate la nouvelle, cite un scientifique australien qui s'est penché sur la morphologie de la bête: «Ce serpent est spécial car une radiographie a révélé qu’il ne s’agissait pas de deux têtes distinctes forgées ensemble, mais plutôt d’un seul crâne avec une cavité oculaire supplémentaire et trois yeux fonctionnels », a publié The Parks and Wilflife Commission sur sa page Facebook

Mutations génétiques fréquentes

Cela dit, les mutations génétiques sont assez fréquentes chez les serpents. «Chaque bébé a une mutation - celle-ci est particulièrement grossière et déformée», a indiqué le professeur Fry, de l’Université du Queensland, auprès de la BBC. Il suggère même que ce troisième œil pourrait être «le dernier petit morceau d’un jumeau qui a été absorbé».

Décès prématuré

Pour les scientifiques, cette mutation ne serait pas liée à une cause environnementale, une pollution ou une manipulation génétique. Il s'agirait d’une mutation naturelle au stade embryonnaire.

Ce serpent, qui mesurait environ quarante centimètres de long, est décédé quelques semaines plus tard, ajoute la BBC. Sa difformité serait justement à l’origine de sa mort précoce. La constitution de sa tête l’empêchait de se nourrir normalement. Son troisième œil ne lui a donc pas porté chance. (Le Matin)