«Je sers la science et c'est ma joie!» Si vous partagez la même devise que le disciple de la BD «Léonard le génie», ou si simplement vous cherchez quelque chose d'utile à faire en ces temps de confinement, le site Space.com a une proposition à vous faire: comptez des manchots!

Le projet Penguin Watch («penguin» signifiant «manchot» en anglais, et non «pingouin») demande en effet aux gens de les aider à recenser les populations de manchots dans l'Antarctique et ce depuis chez eux. Depuis 10 ans, cette organisation a installé des centaines de caméras sur ce continent, pour surveiller les sites de reproduction. Il est demandé aux volontaires de regarder les photos et de marquer individuellement chaque adulte, poussin et œuf repéré.

Détection au guano

Le recensement des manchots en Antarctique n'est pas aisé au vu de l'étendue du continent et des difficultés à y accéder. Pour déjà repérer une colonie, les scientifiques utilisent également des images prises depuis les satellites, qu'ils analysent une a une à la recherche de larges taches de guano, meilleur moyen de détecter de loin la présence de ces oiseaux. L'identification ensuite de adultes, bébés et œufs sur les photos au sol permet de se rendre compte de l'évolution de chaque colonie (qui se déplacent beaucoup) et de voir l'impact de différents facteurs (prédateurs, pollution,changement climatique...) sur elles. Cela permet in fine de prendre des mesures de protection pour les manchots.

Et si vous êtes peu adepte d'ornithologie, Space.com vous propose de donner un autre coup de main à la science: recensez des galaxies grâce à Galaxy Zoo!

Michel Pralong