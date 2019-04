En 1991, des paléontologues ont mis à jour un squelette de Tyrannosaure Rex dans la province canadienne du Saskatchewan. Pour fêter leur découverte, ils ont trinqué avec une bouteille de scotch. Et ont donc surnommé leur bébé «Scotty». Un bien beau bébé du reste, mais cela il leur a fallu du temps pour en avoir la confirmation. Car les os étaient emprisonnés dans du grès aussi dur que du ciment. Cela a donc pris plus de 25 ans pour tous les extraire et reconstituer le squelette de ce dinosaure qui arpentait notre planète il a 66 millions d'années.

On a retrouvé 65% des os de «Scotty», dont son crâne. Mais c'est en mesurant le diamètre de son fémur que les scientifiques ont pu estimer le poids que ses pattes devaient supporter. Selon les résultats publiés le 21 mars dernier dans «Anatomical Record» , ce T. Rex devait peser 8,8 tonnes, soit l'équivalent de 6,5 VW Coccinelles. Cela fait donc de «Scotty» le plus lourd des T. Rex découverts à ce jour, battant «Sue», dont le squelette découvert en 1990 indique qu'elle pesait 8,45 tonnes.

Un trentenaire

Mais «Scotty» n'est pas remarquable qu'en raison de son poids. Il aurait en effet vécu une trentaine d'années, ce qui en fait aussi le T. Rex le plus vieux jamais découvert. Sa masse imposante n'est sans doute d'ailleurs pas étrangère à sa longévité. Il a ainsi pu survivre plus facilement, même si son existence semble avoir été brutale. Son squelette a révélé qu'il avait plusieurs côtes brisées, une mâchoire infectée et des marques de morsure sur sa queue.

Découvrir un T. Rex aussi gros et vieux montre également que les autres squelettes exhumés appartiennent sans doute à des dinosaures qui n'ont pas vécu suffisamment longtemps pour atteindre leur pleine maturité. On pourrait donc tomber à l'avenir des T. Rex encore plus gros et plus âgés. Même si certains scientifiques relativisent cette méthode d'évaluation du poids grâce aux os, trop imprécise à leurs yeux pour affirmer avec certitude que «Scotty» est réellement le plus gros connu à ce jour, comme le relate le «Scientific American».

(Le Matin)