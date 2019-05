Un traitement efficace par antirétroviraux empêche la transmission du sida dans les couples d'hommes où l'un des partenaires est séropositif et qui ont des rapports sexuels sans préservatif, selon une étude. Une autre recherche arrivait aux mêmes résultats en 2018.

Ces résultats, publiés vendredi avec «huit ans de recul», confirment et renforcent les conclusions auxquelles étaient parvenus les chercheurs lors de la première phase de leurs recherches, publiées en 2016.

NEW Research: Effective antiretroviral treatment (ART) prevents sexual transmission of HIV in gay men | Peer-reviewed Observational 8-year European study of nearly 1000 gay male serodifferent couples where one partner was on suppressive ART https://t.co/CQnHQdYhGu pic.twitter.com/CFe5ZvHAKK