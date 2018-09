Le télescope spatial baptisé Transiting Exoplant Survey Satellite, ou TESS, a découvert cette semaine deux nouvelles exoplanètes, cinq mois seulement après son lancement, a annoncé jeudi la NASA. L'appareil doit permettre d'élargir le catalogue d'exoplanètes déjà répertoriées.

The @NASA_TESS team is excited to announce the mission's first candidate planet -- a super-Earth around the bright star Pi Mensae, nearly 60 light-years away. The planet orbits every 6.3 days. The discovery is now being reviewed by other scientists to validate it. Stay tuned!