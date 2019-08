C'est le 9 août dernier qu'un satellite de la NASA a noté une présence inhabituelle dans l'océan Pacifique, non loin de la petite île inhabitée de Late, qui fait partie de l'archipel des Tonga: une grosse masse flottante, entourée d'eau décolorée. Ce qui a tout de suite laissé penser à de la pierre ponce, éjectée par un volcan sous-marin sous-marin situé à ce moment-là quelque part en dessous de cet étrange radeau.

Le 13 août, le satellite Landsat 8, appareil d'observation de notre planète, géré par la NASA et l'United States Geological Survey (USGS), organisme gouvernemental américain consacré aux sciences de la Terre, a réussi à prendre des photos de ces étonnantes îles flottantes. Elles sont d'un taille dépassant Manhattan, comme on le voit sur cette comparaison ci-dessous.

Rien que la partie en bas à gauche à une taille proche de l'île de Manhattan. Photo NASA/USGS

En quatre jours, ces masses en pierre ponce, truffées de cavités et plus légères que l'eau, avaient dérivé vers le sud-ouest. Le 22 août, ce phénomène rarement observé a été signalé comme s'étant déplacé vers le nord, ses composants s'étant toutefois un peu dispersés, mais toujours bien visibles. Quelques jours auparavant, le 15 août, des marins à bord du catamaran «Roam» ont navigué près de ce radeau flottant et ont posté sur Facebook des photos de morceaux de pierre ponce qu'ils ont ramassés.

Selon des vulcanologues, ces radeaux flottants sont issus de l'éruption d'un volcan sans nom qui se situe dans l'archipel des Tonga. Son sommet se trouverait à 40 mètres de profondeur et sa précédente éruption remonte à 2001. Le 7 août, un marin avait signalé des nuages de fumée près d'un autre volcan de la région, celui de Fonualei. Selon les scientifiques, ces îles de pierre ponce peuvent dériver durant des semaines, voire des années, se désagrégeant lentement. Mais durant ce temps, elles constituent d'excellents habitats pour des organismes marins, leur permettant également de se répandre sur de vastes distances.