La fusée Ariane 5 décollera mardi prochain pour lancer un satellite destiné à rendre la transmission des données plus rapide et de meilleure qualité. Ruag Space fournit l'ordinateur de bord, l'isolation thermique et des réflecteurs solaires qui dissipent la chaleur.

Le système de satellites de relais de données (EDRS) de l'Agence spatiale européenne (ESA) vise à permettre une transmission des données plus rapide et de meilleure qualité entre les satellites et les stations au sol. Il est le réseau de communication laser le plus avancé à ce jour et aide les satellites d'observation de la Terre à transmettre à l'Europe, presque en temps réel, de grandes quantités de données.

EDRS-C est le premier satellite de ce programme. Il sera mis en orbite à partir du centre spatial européen de Kourou, en Guyane française. La coiffe de charge utile du lanceur Ariane est fournie par Ruag Space, indique l'entreprise vendredi dans un communiqué.

Cette structure offre diverses protections. Elle protège contre les intempéries sur le pas de tir, les effets acoustiques après allumage des moteurs, la résistance de l'air et la chaleur de frottement en vol. Il est abandonné à une altitude d'environ 110 kilomètres.

Réflecteurs solaires

Le satellite EDRS-C bénéficie aussi d'une protection contre la chaleur et le froid dans l'espace mise au point par Ruag. L'isolant se compose de plusieurs couches d'une feuille de polyimide métallisée. Chaque couche est plus fine qu'un cheveu humain.

Les réflecteurs solaires optiques de Ruag Space offrent au satellite une protection thermique supplémentaire. Ces miroirs aident le satellite à dissiper la chaleur excessive qu'il génère dans l'espace. L'isolation et les réflecteurs ont été produits en Autriche. Ruag fournit également l'ordinateur de bord d'EDRS-C. Il contrôle et surveille la charge utile du satellite et de nombreux autres sous-systèmes.

Ruag Space est la division spatiale du groupe technologique suisse Ruag. Elle emploie plus de 1300 personnes sur treize sites en Suisse, Suède, Allemagne, Finlande, USA et Autriche.