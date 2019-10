Le prix Nobel de chimie a récompensé mercredi un trio - l'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whittingham et le Japonais Akira Yoshino - pour l'invention des batteries au lithium-ion, aujourd'hui présentes dans de nombreuses technologies du quotidien.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg