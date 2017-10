Les chercheurs de l'EMPA ont développé une nouvelle colle pour plaie basée sur les nanoparticules. Elle devrait permettre d'accéder aux blessures difficiles à coudre et réduire les complications.

Malgré les avancées médicales, des complications au niveau des plaies surviennent toujours, surtout après des opérations, écrit lundi le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche. La nouvelle colle devrait aider à refermer les plaies difficiles à localiser et difficiles d'accès, et ainsi éviter les saignements mortels.

Cette pâte a été élaborée grâce aux nanoparticules. Une étude a récemment mis en avant l'effet collant des nanoparticules, appelé «nano-bridging». Ce principe novateur a été repris par les chercheurs de l'équipe d'Inge Herrmann de l'EMPA.

Diverses propriétés

Ils ont créé des nanoparticules à partir de différentes combinaisons de matériaux ne présentant aucun risque pour la santé. Un verre bio-actif contenu dans la colle permet au sang de coaguler plus rapidement au niveau de la plaie.

En fonction du dosage d'éléments comme le silicium, le calcium, le sodium ou le phosphore, le verre dispose de diverses propriétés. Selon la «formule», le verre bio-actif se fixe sur les os ou sur les tissus mous, exemplifie l'EMPA.

La colle pour plaie pourrait être utilisée notamment contre les déchirures au niveau de l'intestin. Inge Herrmann est convaincue qu'il existe de nombreuses autres possibilités de doter cet onguent de propriétés supplémentaires. (ats/nxp)