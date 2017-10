Elon Musk a de nouvelles perspectives pour l’humanité. Outre sa volonté de coloniser Mars, le patron de Tesla et de SpaceX souhaite révolutionner les voyages terrestres.

Ce vendredi 13 octobre, lors d’une conférence de presse à Adelaïde, en Australie, l’entrepreneur américain a fait une annonce étonnante. «Il ambitionne de relier n’importe quel point de la Terre en moins d’une heure», relate le site demotivateur.fr .

Les distances New York - Paris ou New York - Shanghaï pourraient ainsi s’effectuer respectivement en 29 et 39 minutes, à bord d'une fusée - baptisée «BFR» - qui se déplacerait à une vitesse de 27'000 km/h.

De plus, ces voyages seront accessibles à tous puisque le prix reviendrait à celui d'un billet d’avion en classe économique.

Les voyageurs - 100 par trajet - devraient se rendre sur des plates-formes installées sur l’eau pour embarquer.

Coloniser Mars

Guidé par l'envie d’assurer l’avenir de l’humanité, Elon Musk a réitéré sa volonté de coloniser Mars. En effet, il compte envoyer deux missions cargos en 2022 et deux astronautes en 2024.

Par ailleurs, SpaceX ambitionne également d’envoyer deux personnes sur la Lune dès 2018 dans le but d'établir une base lunaire.

«Ce n’est pas fou, c’est ambitieux!», a lâché l'Américain en toute modestie. (Le Matin)