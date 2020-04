Les villes sont plus silencieuses. Mais pas seulement: moins de trains, de voitures, d'avions et d'activité industrielle et c'est toute la planète qui vibre moins au rythme de l'homme. Et ce littéralement puisqu'à l'Observatoire royal de Belgique, les sismographes ont senti la différence: le bruit sismique, un brouhaha de fond qui fait trembler le sol en continu, a sensiblemenz diminué.

Ce n'est pas perceptible pour l'humain, mais pour les appareil de mesure, oui. «Depuis le début du confinement», explique à Daily Science Brussels Thomas Lecoq, sismologue à l’Observatoire, «nous observons un niveau de bruit sismique semblable à celui que nous connaissons généralement le week-end ou durant les périodes de congé. Une baisse de l’ordre de 30 à 50%. C’est bien simple, ce bruit a tellement diminué qu’il est maintenant, en journée, quasi similaire à celui que nous connaissons habituellement la nuit».

Cette situation de calme exceptionnel ouvre même des perspectives intéressantes pour la recherche, puisque les sismographes, moins perturbés par ce bruit de fond, deviennent ainsi plus performants, notamment pour repérer les emplacements des répliques sismiques. D'autres observatoires dans le monde ont constaté cette réduction du bruit sismique, comme on peut le constater sur ce twitt qui montre un enregistrement fait à Los Angeles.

