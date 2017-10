Dog'nCat Swiss Festival 27-28-29 octobre 2017 - Beaulieu Lausanne

Spectacles, démonstrations, animations, ateliers, conférences, tables rondes, jeux...

Le dog’n cat swiss festival, la rencontre à ne pas manquer pour les propriétaires de chiens et de chats, pour tous les amis des animaux de compagnie ainsi que pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir cet univers formidable.

Le dog’n cat swiss festival, une plateforme de dialogue, d’information et de sensibilisation des propriétaires d’animaux, qui leur permettra de renforcer un modèle d’éducation, de rencontrer d’autres propriétaires ainsi que des élus locaux afin de partager des expériences respectives, de partager un vrai moment de plaisir et de joie en assistant à des spectacles et en participant à des animations et ateliers didactiques et ludiques.

Assistez également aux spectacles d’artistes de cabaret reconnus sur le plan international, aux démonstrations de Dog Dance, d’Agility, de Frisbee Dog, de Fly Ball, présentés par des compétiteurs de haut niveau ainsi qu’aux différents chiens d’utilité. Diverses animations visant le Dog training, la pratique du nouveau dispositif pédagogique PAM 2.0 (prévention des accidents par morsures de chiens, comportement face au chien), le Rallye et parcours avec son animal, les ateliers et nombreux types de cours (éducation, toilettage, cours pour enfant, premiers secours, etc.), seront possibles en faisant participer vos animaux. Des concours ludiques et sympathiques seront organisés pour les visiteurs et leurs animaux avec passablement de prix à l’appui.

Plus d'infos sur: www.dogncat.ch



GAGNEZ VOS INVITATIONS!





50x2 invitations à gagner.

Participez par SMS en envoyant(CHF 1.50/SMS) ou participez gratuitement!

Délai de paticipation: Mardi 17 octobre 2017 à minuit