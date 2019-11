à gagner !

Le géant timbré de Seattle continue sa magie. De sa voix rauque, il l’applique dans ses premiers projets (The Screaming Trees), pour d’autres (Isobel Campbell, Queens of the Stone Age, Neko Case,…) et pour lui. Mark Lanegan sort cette fin d’année un 11e album solo, Somebody’s Knocking. Cet opus voit Lanegan poursuivre son expérimentation des sons électroniques, déjà faufilés dans Blues Funeral (2012). Son talent réside toujours dans un fait : ses chansons racontent leur propre histoire, pour créer leurs propres merveilles. Et cela les laisse ensuite se frayer un chemin jusque dans nos racines les plus profondes, les plus sombres.

Délai de participation : 24 novembre minuit

