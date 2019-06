Concours :

Conditions de participations

Les collaborateurs de Tamedia SA et de ses sociétés affiliées, de l’entreprise partenaire du concours ainsi que leur famille ne sont pas autorisés à participer. Le concours est ouvert à toute personne de 18 ans révolus, résidant en Suisse. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Les données personnelles des participants peuvent être utilisées à des fins de promotion et de marketing par Tamedia SA et ses sociétés affiliées ainsi que par les sociétés partenaires du concours. Une seule participation par personne est autorisée pendant toute la durée du concours. Les données saisies et envoyées automatiquement et les participations générées par une manipulation technique seront exclues du tirage au sort. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.