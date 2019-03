Elles sont neuf, toutes infirmières et bossent dans la même maternité du Maine Medical Center, à Portland. Et sont toutes enceintes en même temps!

Les jeunes femmes ont annoncé la cocasse situation sur Facebook, avec beaucoup d'humour. Elles accoucheront toutes entre avril et juillet. «Je pense que c'est réconfortant de savoir que nous sommes toutes dans le même bateau», a lâché l'une d'elles.

«C’est vraiment bien d’arriver au travail et de voir d’autres personnes qui sont toutes aussi enceintes et de voir leur ventre s’arrondir, et de parler de cette expérience qu’on vit toutes ensemble», a confié une autre à «USA Today».

Du côté de la direction de l'hôpital, on ne s'inquiète pas des futurs congés maternité en série qui s'annoncent. Le service compte en effet 80 employées au total qui pourront se relayer.

(Le Matin)