Voilà une information qui pourrait être risible si elle n'était pas aussi inquiétante. Le très sérieux journal The Guardian rapporte qu'un médecin travaillant dans la capitale papoue de Port Moresby aurait reçu plus de 500 hommes souffrant de problèmes suite à des tentatives «maisons» d’agrandissement de leurs pénis.

Pour ce faire, les malheureux se sont injectés différents liquides: huile de coco, huile pour bébé, silicone et huile de cuisson. Les conséquences ne sont pas anodines, les effets secondaires sont graves et parfois irréversibles. Certains patients ont dû faire face à l'apparition de gonflements anormaux et de bosses sur leurs pénis et leurs testicules. Des ulcères très douloureux avec risque d'éclatement sont également apparus.

“I have seen five new cases every week for the past two years and these are the ones that have come forward for treatment. We don’t know how many of them are out there. I saw seven today.” https://t.co/uMqbEbLbar