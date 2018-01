Après «Me too», arrive le mouvement «We too». L'essayiste français Raphaël Glucksmann et le réalisateur Michel Hazanavicius ont présenté ce lundi matin au micro d'Europe 1 ce mouvement lancé en soutien aux femmes victimes de violences sexuelles qui ont eu le courage de parler.

Les deux français se positionnent clairement contre la «liberté d'importuner» - défendue dans une tribune publiée dans Le Monde début janvier par un collectif d'une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve.

Pour l'essayiste «c'est le rôle des hommes de dire: nous ne voulons pas de cette liberté d'importuner». Et d'ajouter: «Si elle s'inscrit dans des structures de domination. Nous ne voulons pas qu'on place la lumière sur la question de l'homme alors qu'il se passe quelque chose depuis trois mois qui est extrêmement important.»

De son côté le réalisateur a souligné: «C'est une révolution de société, un mouvement qui remet en cause des rapports archaïques. A un moment donné, il peut y avoir des effets de loupe sur des choses un peu désagréables, on focalise là-dessus, et on oublie l'essentiel. Il faut y revenir. Et dire que c'est important, c'est positif.» (Le Matin)