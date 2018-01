Plus de la moitié des Américain(e)s (62%) estiment que le mouvement #MeToo («moi aussi»), lancé par l’activiste afro-américaine Tarana Burke après l’affaire Weinstein, créera un changement durable dans la société quant à la manière de considérer le harcèlement sexuel. C'est du moins ce qu'un sondage américain, mené par Langer Research Associates pour ABC News et le Washington Post, prétend.

Au total 1005 adultes ont été interrogés par téléphone du 15 au 18 janvier 2018. Il en ressort que l'âge influence les croyances. Les personnes de plus de 50 ans se montrant plus optimistes quant à ce «changement durable» que les jeunes. Ainsi, ils sont 71% à y croire contre 55%.

Prise de conscience des hommes

L'enquête a encore révélé que la prise de consciente a été plus importante du côté des hommes. Entre l'étude réalisée en octobre 2017 et celle d'aujourd'hui, il en ressort qu'ils ont été 10% de plus à considérer le harcèlement sexuel comme un «problème à régler» (soit 81%), contre une hausse de 5% chez les femmes (soit 86%). De plus, 67% des hommes et 77% des femmes considèrent qu'il s'agit d'un problème «sérieux».

Par ailleurs, ABC News, a souligné encore que seulement 32% des sondés ont estimé que la médiatisation des violences sexuelles faites aux femmes a été «trop loin».

Démocrates vs Républicains

On peut encore y apprendre que parmi les démocrates sondés (31%), ils sont 92% à considérer le harcèlement sexuel comme un problème. Quant aux républicains (23%), ils sont 74% à exprimer le même point de vue.

Toutefois, il est à noter que la plus grande prise de conscience s’est faite chez les républicains. En effet, ils étaient 58% à condamner le harcèlement sexuel en octobre 2017. Aujourd'hui, ils sont 16% de plus. (Le Matin)