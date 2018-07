Depuis quelques jours, les passagers des vols Auckland-Los Angeles de la compagnie Air New Zealand peuvent se voir servir un «Impossible burger», un sandwich fabriqué à partir d'un substitut de viande à base de plantes.

Invention d'une entreprise de San Francisco (US), ce burger vegan a suscité la colère d'élus et industriels locaux, ces derniers s'indignant que la compagnie néo-zélandaise fasse la promotion de viande de synthèse. «Je suis très déçu de voir Air NZ promouvoir un burger avec un substitut de viande dans ses vols pour les États-Unis, a twitté Nathan Guy, député de centre-droit. Nous produisons les steaks et agneaux les plus délicieux de la planète –sans OGM, ni hormones. Le transporteur national devrait mettre en avant nos produits et aider à vendre la Nouvelle-Zélande au reste du monde.»

Disappointing to see Air NZ promoting a GE substitute meat burger on its flights to the USA. We produce the most delicious steaks & lamb on the planet - GMO & hormone free. The national carrier should be pushing our premium products and helping sell NZ to the world.