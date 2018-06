L'est est un village de 327 habitants dans le Lot et Garonne qui fleure bon la France éternelle, l'autre est aussi un village mais un eu plus costaud (1879 âmes) en Meurthe-et-Moselle.

Les 7 et 8 juillet prochain, c'est la journée annuelle des communes aux noms burlesques. Une occasion qu'ont choisi Monteton et Messein pour se jumeler. Et comme cela n'était encore pas assez drôle, l'organisation qui, comme chacun le sait, ne recule devant aucun sacrifice, a décidé de dresser fièrement une guirlande de soutien-gorges pour marquer l’événement.

Telle est une des infos essentielles qui a été aimablement distillée mardi sur les ondes de RMC dans le cadre de l'émission Bourdin Direct. Il va sans dire que l'animateur vedette en a fait quelques gorges chaudes et n'a pas manqué de soutien.

Rappelons, pour la bonne bouche, que le potentiel comique des noms de village a été exploité pour la première fois à la télévision française en 1976 (avant on n'osait pas) par le biais d'un reportage de Pierre Bonte présenté par Daniel Prevost dans le cadre de l'émission satirique «Le Petit Rapporteur». Que voici.

(Le Matin)