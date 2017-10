Ce papi est le meilleur ami des nouveau-nés hospitalisés

Le personnel de l'hôpital pour enfants d’Atlanta l'a surnommé «Baby Buddy», soit «le pote des bébés».

Ce n'est pas étonnant quand on constate que David Deutchman rend visite bénévolement deux fois par semaine, depuis douze ans, aux nouveau-nés hospitalisés, rapporte le site demotivateur.fr.

Cet ex-employé dans le domaine du marketing, a décidé de se rendre utile à l'unité de soins intensifs en câlinant, parlant et rassurant les bébés.

«Ma récompense, c’est de faire quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui compte pour le bébé. Et apparemment, il apprécie cela. Certains de mes amis me demandent ce que je fais ici. Je leur réponds que je porte des bébés, que parfois ils vomissent ou urinent sur moi et que c’est génial», a-t-il assuré.

Et d'ajouter: «Ils me demandent pourquoi je fais ça. Ils ne saisissent pas le genre de récompense qu’on peut avoir en cajolant un bébé comme celui-ci». (Le Matin)