C'était leur rêve le plus fou: Jalynne et Janelle, des jumelles américaines âgées de 30 ans, sont tombées enceinte en même temps. Plus précisément, à une semaine d'intervalle. Jalynne avait reçu la grande nouvelle depuis quelques jours lorsque sa soeur lui a envoyé un SMS libérateur: «J'en ai eu la chair de poule», raconte la jeune femme à «People». Pour en arriver là, les deux soeurs ont traversé un véritable parcours du combattant.

En plus de problèmes d'infertilité, Janelle a appris qu'elle souffrait du syndrome des ovaires polykystiques et a souffert d'une grossesse extra-utérine. Jalynne, déjà maman de trois enfants, a pour sa part subi deux fausses couches. Alors qu'elles tentaient désespérément de procréer, les deux femmes ont été frappées par la tragédie lorsque leur soeur Jennifer est décédée, l'année dernière.

Tout le monde débarque en Arizona

Malgré ces épreuves, Janelle et Jalynne n'ont jamais perdu espoir et leurs prières ont été entendues. Restait un problème de taille à régler: Janelle étant domiciliée en Californie et Jalynne en Arizona, leurs parents allaient se retrouver face à un dilemme cornélien au moment de se rendre au chevet de leurs filles. Jalynne a donc pris le taureau par les cornes et demandé à son médecin s'il était envisageable qu'elle et sa soeur accouchent le même jour, au même endroit.

Twin sisters Jalynne Crawford and Janelle Leopoldo have always done everything together.



Now their list of joint activities includes giving birth. https://t.co/r1kYFz4XgT — CierraGoddess (@CierraGoddess) 13 septembre 2018

Le praticien n'y a vu aucun problème, les bébés ayant le même âge gestationnel et devantt naître à une semaine d'intervalle, raconte Jalynne. Janelle et sa famille ont donc plié bagage et se sont rendus en Arizona, six semaines avant le terme de la grossesse. Le 18 juin, entourées de leur famille, les jumelles ont mis au monde deux petits garçons et se sont retrouvées côte à côte en salle de repos.

These twin sisters have done everything together. Now their list grows with the birth of their baby boys on the same day! What are the chances of this happening right here in Scottsdale, Arizona?! Congratulations, Jalynne and Janelle! @abcnews story: https://t.co/ZlMLhdWfpI pic.twitter.com/Ey7KJ631sP — HonorHealth (@HonorHealth) 13 septembre 2018

Aujourd'hui âgé de 3 mois, Bryson et Jace sont déjà «les meilleurs amis du monde», selon Jalynne. Désormais maman de quatre enfants, la Californienne compte s'arrêter là. Sa soeur, par contre, a encore du pain sur la planche: Jace est son deuxième bébé et elle compte en faire deux autres. (Le Matin)