«Voyez le visage de grand-mère s'illuminer alors qu'elle déballe cette délicieuse pépite en chocolat faite maison. Le cadeau parfait pour toute la famille.» Plaisir d'offrir, joie de partager: cette chocolaterie a parfaitement assimilé les codes de communications à quelques jours des fêtes de Noël. Sa spécialité? Fabriquer du chocolat, certes. Mais pas n'importe lequel, un chocolat en forme d'anus. Là ça se corse un brin et il faut toute la force de l'humour anglais (car la manufacture l'est aussi) pour faire souffler l'esprit de Noël même au dessus de la cuvette.

Sur son site internet, Edible Anus explique: l'entreprise est née en 2006, le jour ou Magnus Irvin, un artiste londonien, a exposé une série multicolore de ses chocolats maison. A la suite de ce dispositif, Magnus s'est associé avec un certain Mr. Ritzema, «un homme élancé de lignée hollandaise» afin de développer l'activité.

Un modèle offre une partie de son anatomie à la postérité.

Au départ, Mr. Irvin a tenté mouler son propre anus. Le résultat fut totalement désastreux. En racontant sa déconvenue, Magnus eu la bonne surprise de voir l'inconnu qu'il avait abordé à un arrêt de bus proposer spontanément son fondement en guise de modèle de substitution. L'opération fut achevée en moins d'une demi-heure pour donner naissance à un moule «mère» remplissant parfaitement les critères esthétiques de l'artiste. «Pour l'anecdote, poursuit l'auteur de cette saga, il est intéressant de savoir que ce généreux donateur ne sait pas à ce jour que son anus est devenu global». Depuis, d'autres «modèles» semblent s'être ajoutés à la collection au vu des vidéos Youtube mettant en scène de nouveaux contributeurs plus ou moins célèbre (plutôt moins que plus d'ailleurs).

Un Youtubeur découvre les chocolats Edible Anus

Car douze ans plus tard, sans pour autant atteindre une production de masse, les Edible Anus ne sont plus l'exclusivité d'échoppes locales, ils sont accessibles sur internet. Où plutôt ils l'étaient puisque mardi dernier, la chocolaterie a soudainement indiqué n'être plus en mesure d'honorer les commandes internationales avant Noël. Dommage, pour quatre boîtes commandées, la cinquième était offerte.

Edible anus s'offre même le luxe de l'humour localisé en proposant une édition limitée coûtant cette fois vraiment la peau des fesses: 565 francs l'unité entièrement coulée en... bronze.

Un trait d'esprit probablement tout ce qu'il y a de plus involontaire sachant que si l'expression «couler un bronze» se traduit en anglais par «to cast a bronze», cette expression n'a pas développé de sens scatologique dans la langue de Shakespeare. A moins qu'un(e) distingué(e) linguiste anglophone ne vienne nous contredire. (Le Matin)