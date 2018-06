Une vidéo surréaliste a été publiée cette semaine sur Facebook par le département des Transports de l'Ohio, l'organisme en charge de l'entretien des routes. Enregistrées mardi dans les environs de Columbus, les images montrent un véhicule blanc remonter toute une file de voitures sur l'autoroute, en marche arrière.

Après cette manoeuvre on ne peut plus périlleuse, on pourrait croire que l'automobiliste va reprendre sa route d'une manière plus conventionnelle. Eh bien non: de manière complètement incompréhensible, la voiture blanche poursuit son itinéraire en marche arrière, raconte Cincinnati.com.

«Un petit conseil, si votre véhicule ne fonctionne pas correctement, mettez-vous tranquillement sur le côté de la route et appelez de l'aide. Heureusement, personne n'a été blessé dans l'incident», a écrit le département sur Facebook.

(Le Matin)