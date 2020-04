Devoir rester chez soi durant des semaines stimule l'imagination. Et cette famille du Michigan n'en manque pas. Elle s'est inspirée d'un sketch des célèbres comiques britanniques, les Monty Python, pour égayer son quotidien, raconte le site Creapills.

Dans leur émission télé, «Monty Python's Flying Circus», au tout début des années 1970, la troupe avait inventé le «ministère des démarches idiotes» (Ministry of Silly Walks). Donc, évidemment, chacun marchait de manière totalement absurde. Reprenant l'idée, la famille a installé deux panneaux, l'un à chaque bout de la portion du trottoir qui passe devant sa maison. Il y est inscrit: «Vous entrez maintenant dans la juridiction du ministère des démarches idiotes, commencez à marcher de manière idiote immédiatement!»

Et ça marche! (c'est le cas de le dire). Les passants jouent le jeu, comme on peut le constater sur le compte Instagram de la famille. Quand cette dernière n'est pas assise sur le perron a admiré les prestations des gens, elle peut voir celles qu'elle a manquées grâce à une caméra installée devant la maison. Il y a déjà des dizaines de vidéos, toutes plus drôles les unes que les autres, à l'image de celle ci-dessous.

Michel Pralong