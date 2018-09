Drame au pays des frites: début août, le Guardian expliquait que la vague de chaleur pourrait entraîner une pénurie de frites en Belgique. Un mois plus tard, ce terrible scénario ne s’est pas réalisé. Mais la sécheresse a tout de même eu un effet sur l’emblème du Plat Pays: elle va raccourcir les frites…

Coordinateur de la Filière wallonne de la pomme de terre, Pierre Lebrun a expliqué mardi dans la presse belge que la production de patates sera cette année 25% inférieure à la normale à cause du manque de pluies. Mais ce n’est pas le seul effet. «Nous mangerons tous des petites frites», a-t-il tranché.

Moins de 8 à 9 centimètres

La sécheresse pèse en effet aussi sur le calibre des pommes de terre, a-t-il expliqué. «Généralement, pour avoir de longues frites, on travaille des tubercules avec un diamètre de plus de 50 mm», a détaillé Pierre Lebrun. «On arrive alors à avoir des frites de 8 à 9 cm. Cette fois, comme les tubercules sont plus petits, les frites seront plus petites.»

Des frites raccourcies qu’on peine à tremper généreusement dans la mayonnaise? Ici aussi? «Une récolte totale de 446 978 tonnes est attendue. Ceci correspond à une récolte normale», communiquait Swisspatat il y a deux semaines.

1100 échantillons testés

Le volume n’est pas touché. Et la taille des pommes de terre? Depuis son communiqué, l’interprofession suisse de la pomme de terre a procédé à une «estimation de récolte basée sur l’évaluation de presque 1100 échantillons représentatifs des variétés importantes de pommes de terre dans toutes les régions de Suisse», nous explique Christine Heller, directrice de Swisspatat.

Verdict? «Malgré la phase de chaleur extrême nous nous attendons en Suisse globalement à une récolte normale. Les calibres se situent dans la moyenne», répond Christine Heller. Ouf: pas de frites rabougries en Suisse... (Le Matin)