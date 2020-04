Comme dans certains pays scandinaves, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, prend un peu de son temps pour répondre aux questions des enfants durant cette pandémie de coronavirus. Ce lundi 6 avril , elle a ainsi tenu à rassurer une petite fille qui lui demandait dans une lettre si le lapin de Pâques pourrait être exempté de confinement et ainsi venir cacher ses œufs?

«Tu seras heureuse d'apprendre, lui a-t-elle alors répondu, que nous considérons aussi bien le lapin de Pâques que la fée des dents (l'équivalent de notre petite souris qui vient récolter les dents sous l'oreiller) comme des travailleurs essentiels.» Donc qu'ils sont autorisés à travailler. Mais, a-t-elle toutefois tenu à préciser, ils risquent d'être ces temps potentiellement occupés avec leur propre famille, raconte le «Washington Post».

New Zealand prime minister Jacinda Ardern confirms Easter Bunny is classed as an “essential worker” but it might be “difficult for the bunny to get everywhere” in current circumstances.



Tooth fairy also confirmed as an essential worker. pic.twitter.com/Jv6o4t2tkG