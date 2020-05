Quand The Inn, restaurant de Little Washington, en Virignie, rouvrira ses portes au public le 29 mai prochain, il devra faire respecter les distances entre ses clients. Il ne pourra ainsi remplir que la moitié au maximum de ses places. Mais pour combler ces vides entre les tables occupées et pour aider aussi à garder cette distanciation sociale, cet établissement coté trois étoiles au Michelin a eu une idée: placer des mannequins sur les chaises vides.

«J'ai toujours eu un faible pour les mannequins - ils ne se plaignent jamais de rien et vous pouvez vous amuser à les habiller», a déclaré le chef et propriétaire de l'auberge et restaurant The Inn, Patrick O'Connell, cité sur CNN. Et pour les costumes, il a fait appel à un théâtre local, le Signature Theatre, qui a trouvé l'idée amusante. Il a été choisi de faire porter à ces mannequins, placés par couple, des vêtements des années 1940 , pour recréer un climat d'après- guerre.

«C'est un film d'horreur?»

Selon CNN, l'établissement est connu pour être révérencieusement irrévérencieux, le code vestimentaire de la maison précisant notamment qu'il est interdit de venir dans la salle à manger «en bikini humide». Publiée sur le compte Instragram du restaurant, la photo semble pourtant avoir davantage fait peur que sourire. «C'est un film d'horreur en attente de tournage?», demande un Internaute? «Désolé, ça fiche la chair de poule», dit un autre. Il y en a tout de même un qui a trouvé un aspect pratique à la démarche: «Si l'on n'a pas réussi à avoir un rencart, peut-on manger avec l'un des mannequins?» demande-t-il.

Plutôt des pandas?

Voilà des compagnons de table fort sympathiques. Instagram/Maison Saigon

Si vous voulez plus rassurant, c'est à Bangkok qu'il faudra aller. La Maison Saigon, dans la capitale thaïlandaise, a choisi de mettre des peluches de pandas, une chaise sur deux. Là aussi cela aide à ce que les clients ne s'assoient pas trop près les uns des autres. Et cela fait de la compagnie plutôt agréable à ceux qui sont seuls.

