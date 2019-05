Sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram et Snapchat, les partenariats entre entreprises et ceux qu'on appelle «influenceurs» et «influenceuses» pullulent.

Forts d'une audience plus ou moins importante, ces nouveaux leaders d'opinion monnaient leur notoriété et vantent les mérites de toutes sortes de produits et services: dentifrice blanchissant, application de rencontre, crème minceur ou autobronzante, site de vente de vêtements, conseiller en paris sportifs... Dernière nouveauté en date: des publications Instagram faisant l'apologie de l'homéopathie.

Regroupées sous le mot-clé #monhomeomonchoix, la plupart des photos sont publiées par des femmes, souvent des mères de famille partageant leur vie quotidienne sur le réseau social. Elles défendent l'homéopathie et sa nécessité au quotidien: «Les petits granules d’arnica nous accompagnent (comme beaucoup de parents) depuis presque six ans, nous avons d’ailleurs un tube dans chaque pièce de la maison, dans nos sacs et même dans la voiture!», raconte Laura, bloggeuse et maman de deux garçons. «Avec un enfant cascadeur, c’est presque incontournable...»

Remboursée ou non?

En France, certaines préparations homéopathiques sont actuellement partiellement remboursées par l'assurance maladie, à hauteur de 30%. Mais cela pourrait bientôt ne plus être le cas, faute de preuves démontrant scientifiquement l'efficacité de cette médecine alternative.

La Haute autorité de santé doit prendre un décision à ce sujet en juin prochain. De leur côté, les académies françaises de médecine et de pharmacie se sont déjà exprimées en faveur d'un déremboursement de l'homéopathie.

Une idée vivement critiquée sur le site internet «MonHoméoMonChoix», où l'on peut lire que les Français sont nombreux à apprécier l’homéopathie et à l'utiliser en tant que traitement complémentaire aux médicaments classiques. Le site prône également la liberté de choix des patients. Une pétition en ligne a été lancée et elle comptabilise quelques 285'000 signatures à ce jour.

Co-financé par le laboratoire Boiron

Qui se cache derrière ce site internet? Comme l'explique une journaliste de Numérama, il s'agit de regroupements de professionnels et d'organisations internationales pro-homéopathie, mais aussi... de grandes entreprises pharmaceutiques. Parmi elles: le français Boiron, qui fabrique et distribue des préparations homéopathiques dans près de 50 pays et est leader mondial dans le domaine. Coté en bourse, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 700 millions de francs en 2017.

Partenariats critiqués

Outre le débat sur le remboursement (ou non) de l'homéopathie, l'opération de communication en partenariat avec des «influenceuses» suscite de vives réactions sur internet. D'autant que certaines bloggeuses se sont bien gardées de mentionner trop explicitement qu'il s'agit de publications sponsorisées et rémunérées. Puis ont corrigé le tir en modifiant la légende de leur photo a posteriori.

C'est laquelle votre préférée ?

Je ne résiste pas à partager avec vous mon TOP3 des plus belles photos de la campagne sponsorisée par les labos pharmaceutiques : #MonHomeoMonChoix



Instagram est vraiment un repère de gens formidables, responsables et créatifs. pic.twitter.com/K8uux7U0DW — Aurélie Amiot (@Madame_Oreille) 29 avril 2019

Difficile d'estimer l'impact véritable de ce lobbying ainsi que de la pétition en ligne et ses 285'000 signatures. La Haute autorité de santé rendra son jugement en juin prochain. (nxp)