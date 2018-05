La maltraitance envers les animaux est de plus en plus montrée du doigt. Les pratiques de certains éleveurs et de certains abattoirs sont également dénoncées par l'association L241 et des célébrités qui se mobilisent sur les réseaux sociaux.

Aussi, est-ce pour délivrer une autre image, plus positive, que les agriculteurs de la Creuse (F) ont décidé de réagir en créant le mot-clé #jaimemesanimaux accompagnés de selfies avec une de leur vache! Des clichés sont également réalisés avec des moutons ou des poules.

«Dans les élevages, il y a peut-être, certes, quelques cas particuliers qu'il ne faut pas prendre pour des généralités, se défend Aurélien Desforges, secrétaire général des Jeunes agriculteurs de la Creuse et éleveur de vaches à Lussat, chez nos confrères de France Bleu. La généralité, ce sont des élevages en plein air, avec des animaux qui sont nourris à l'herbe ou avec des céréales de l'exploitation. En aucun cas on ne les maltraite.»

@JaCreuse lance le défi poste ton selfie avec le #jaimemesanimaux alors je nomine à mon tour @moreaujb23 même si tu ne vas voir bcp de vache Pdt 15 jours @AgriSkippy @agrikol @JeunesAgri pic.twitter.com/gMyOucvJWo — brousse (@sebfr23) 24 mai 2018

(Le Matin)