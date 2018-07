Darcy, un bouledogue français âgé de 3 ans, a vécu une sacrée mésaventure à bord d'un vol JetBlue reliant la Floride au Massachusetts, jeudi dernier. En plein trajet, la chienne a commencé à montrer des signes inquiétants: sa langue virait au bleu et l'animal avait toutes les peines du monde à respirer.

Alerté, le personnel de bord a volé à la rescousse de Darcy, raconte ABC News. Il faut dire que la situation était critique, car la chienne souffrait d'un manque d'oxygène pouvant s'avérer fatal. Renaud Fenster, steward sur ce vol, a d'abord essayé de rafraîchir le bouledogue avec des glaçons.

Après s'être entretenu avec le commandant de bord, l'homme a fini par apposer un masque à oxygène sur le museau de Darcy. La décision du steward a peut-être sauvé la vie de la chienne. «Quelques minutes plus tard, elle est redevenue alerte et n'a plus voulu du masque», raconte Michele Burt, sa propriétaire.

Sur Facebook, l'Américaine a rendu hommage au personnel de bord: «Je pense que Renaud et Diane ont sauvé une vie. Certains minimiseront peut-être la valeur de cette vie parce que Darcy est une chienne, mais pas moi», a-t-elle écrit. (Le Matin)