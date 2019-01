Pour la Delaware Humane Association, un refuge pour animaux basé à Wilmington (US), cette nouvelle année a commencé de manière bouleversante.

Dans une publication partagée le 3 janvier dernier sur sa page Facebook, l'association explique ainsi avoir retrouvé la veille une petite chienne amaigrie du nom de Sky, qui aboyait de manière «alarmante» dans un coin de leur propriété.

Au harnais «bien trop grand» de l'animal était accroché un sac, avec à l'intérieur une lettre de l'ancien propriétaire de Sky, qui y explique son abandon. «S'il vous plaît, prenez soin de Sky, peut-on y lire. Elle a six ans et est amicale. Je ne pouvais pas m'occuper d'elle, je suis devenu sans-abri et ne pouvais plus la nourrir. Elle n'est pas malade, juste affamée. S'il vous plaît, trouver lui un foyer, s'il vous plaît.»

De son côté, le refuge s'estime «reconnaissant» que la chienne leur soit parvenue «avant qu'il ne soit trop tard». Dans un nouveau post, il explique être prêt à travailler avec son ancien propriétaire pour les réunir si ce dernier venait à le contacter. «Mais cela dépendrait de la situation du propriétaire», explique l'association. Et d'ajouter: «Parfois, la meilleure option est de rendre un animal si vous êtes dans l'incapacité d'en prendre soin.»

Suite à la publication, la Delaware Humane Association a reçu un grand nombre de demandes d'adoption pour Sky. Cette dernière pourrait rencontrer ses potentielles nouvelles familles dès ce mardi.

(Le Matin)