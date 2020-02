À ceux pour qui la Saint-Valentin est une torture, notamment par ce qu'ils viennent de se faire larguer, le zoo de San Antonio, au Texas, propose un moyen original de se venger. En payant 5 dollars, ils peuvent attribuer le prénom de leur ex à un cafard. Celui-ci sera ensuite donné en pâture à des oiseaux du zoo.

Si la personne est vraiment remontée, elle peut, pour 25 dollars, donner le nom de son ex à un rongeur qui sera ensuite dévoré par un reptile. Petite précision tout de même, si les cafards sont boulottés vivants, les souris, elles, sont pré-congelées.

Filmé en direct

Vous pouvez vous inscrire sur le site du zoo à ce massacre de la Saint-Valentin jusqu'à ce 14 février au soir 18 heures (locales). Ce qui fait une heure du matin en Suisse. Mais tout cela n'a d'intérêt que si vous assistez à l'agonie de votre pseudo ex. C'est évidemment possible, puisque le repas des oiseaux et des reptiles sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch du zoo. Qui, à l'heure où nous écrivons, diffuse les images des cafards dans leur nid.

Le zoo a-t-il trouvé là un bon moyen de se financer en faisant sponsoriser des bestioles qui, de toute façon, sont données à manger à ses animaux ou sa démarche, qui implique un esprit revanchard de la part des participants, est-elle douteuse, voire cruelle? À chacun de se faire son opinion.

Michel Pralong