Le travail à domicile peut présenter quelques risques. Surtout quand on fait de la télévision. On se souvient, et cela date pourtant d'avant le confinement, de ce professeur qui était en train de réagir depuis son bureau lorsque ses petits enfants ont bruyamment fait irruption dans la pièce. Une mésaventure charmante qui avait bien fait sourire. Ce qui est arrivé dimanche à une journaliste californienne est un peu plus embarrassant, comme le rapporte le «Daily Mail».

Confinée, elle intervenait en direct sur sa chaîne KCRA, sur le sujet: comment entretenir sa coiffure seule. Et donc, le décor le plus approprié était sa salle de bains. À la fin de sa courte conclusion, l'antenne a été redonnée aux studios qui ont dit: «Oh, qu'elle est brave!», parlant de sa façon de se débrouiller toute seule. Mais les téléspectateurs les plus attentifs ont rajouté, «Oui, à plus d'un titre», car ils avaient aperçu, dans le reflet du miroir, un homme nu en train de prendre sa douche.

Jeu de miroirs

Le mari de la journaliste, car c'était lui, ne semble pas du tout bouger, ce qui a fait penser aux commentateurs sur les réseaux sociaux que sa femme avait dû rentrer dans la salle de bains alors qu'il se douchait et lui demander de ne pas faire de bruit et de mouvement quelques secondes, juste le temps du direct. La cabine de douche étant située sur le côté de la journaliste, il semblait impossible qu'on puisse le voir. C'était oublier le jeu de miroir entre, justement, le miroir de la salle de bain et celui de la porte de la pièce: une double réflexion qui devrait certainement faire mieux réfléchir la malheureuse la prochaine fois qu'elle choisira son lieu de tournage.

Il enguirlande son fils

Ce genre de scène risque évidemment de se multiplier avec le confinement. Cela s'est d'ailleurs aussi produit ce week-end sur la BBC, où un homme est interrompu par son fils entrant dans son bureau: sa manière (et ses mots) pour le faire sortir sont d'ailleurs plus gênants que l'intrusion elle-même.