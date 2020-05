La pandémie battant son plein aux États-Unis, la distanciation sociale est toujours de mise, notamment envers les groupes de personnes à risque.

Une situation qui est probablement devenue pesante pour la petite Paige Okray, une jeune Américaine de 10 ans, puisqu'elle a décidé de mettre au point un système pour pouvoir étreindre ses grands-parents malgré tout.

La fillette, qui vit à Riverside, en Californie, a donc conçu une sorte de rideau qui, installé devant une porte d'entrée, permet de s'enlacer sans risque de propagation. Sa mère, Lindsay Okray, infirmière au sein de l'hôpital local, a posté une vidéo du dispositif sur Facebook.

«Paige a vu une vidéo d'une personne créant une sorte de couverture pour pouvoir enlacer sa famille, indique-t-elle dans la publication. Elle a donc fait une liste et l'a conçu pour pouvoir faire des câlins à grand-papa et grand-maman. Cette fillette est vraiment incroyable, on était vraiment heureux de pouvoir les prendre dans nos bras.»

À noter que début mai, une institutrice de l'Indiana avait développé un système similaire pour pouvoir étreindre ses élèves et les sensibiliser aux diverses directives sanitaires liées au coronavirus.

J.Z