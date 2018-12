Ses amis réclamaient un discours, ils en ont eu pour leur argent. A l'occasion de son 22e anniversaire, Tiana Perea a pris la parole pour tout d'abord remercier ses invités d'avoir fait le déplacement. Toutefois, l'ambiance a rapidement viré à l'aigre quand la jeune femme s'est adressée à son petit ami, Santos.

Tout-de-go, l'Américaine domiciliée à Houston (Texas) lui a annoncé qu'elle était au courant qu'il «essayait de b*** une autre fille». Pour appuyer ses dires, Tiana a affirmé être en possession de documents prouvant l'infidélité du jeune homme. «Tout le monde ici a des captures d'écran de tout ce que tu lui as envoyé, surtout ces derniers jours», a-t-elle déclaré.

Is this the right thing to do when your bf cheats on you? @s_umana pic.twitter.com/o5ubXv8X8R