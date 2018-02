À l’origine de la première «baby box» suisse, commercialisée depuis début février sur le site Babynids.ch, Cindy Sarrazin explique: «Il s’agit d’un berceau en carton, stable et solide, homologué aux normes européennes. Le revêtement est constitué de papier kraft, vierge et sans vernis, et l’encre utilisée ne contient pas d’additif chimique.»

La mère de famille, ex-banquière basée au Locle (NE), ajoute que le couchage et les textiles fournis sont en coton biologique. Ce qui justifie le prix relativement élevé de l’objet: 320 francs, matelas, literie et couvercle inclus. Ce dernier ne sert évidemment pas à fermer la boîte lorsque bébé est à l’intérieur. «On peut l’utiliser plus tard si l’on souhaite recycler la box comme coffre à jouets, par exemple», explique Cindy Sarrazin. Encore peu connu en Suisse, mais de plus en plus populaire chez nos voisins français et aux États-Unis, le carton à bébé n’a pourtant rien d’une nouveauté.

En Finlande, l’État en offre une, remplie d’articles de puériculture, à tous les jeunes parents depuis 1938. Objectif: réduire les cas de mort subite en fournissant à l’enfant un couchage sécurisé. Mission accomplie, le pays pouvant se targuer d’un taux de mortalité infantile parmi les plus bas du monde. En Suisse, les cas de mort subite sont également devenus rarissimes. «Mais cette amélioration est surtout liée au couchage sur le dos, recommandé depuis les années 1990», indique Mario Gehri, médecin-chef de l’Hôpital de l’Enfance de Lausanne. «Alors, une boîte en carton, pourquoi pas, tant que l’on respecte les règles de bon sens: un matelas assez dur, pas de duvet ou de coussins et un environnement sain et sans tabac!»

Pour la sage-femme Emma Guillier, la «baby box» est un peu chère, mais reste une bonne idée. «Cela vaut tout à fait un petit lit. Un bébé n’a pas besoin de grand-chose: un bête tiroir aménagé pourrait faire l’affaire. Et si cela peut permettre aux parents de garder l’enfant dans leur chambre pendant ses premiers mois, c’est positif.» (Le Matin)