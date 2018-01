Il s'agit d'une offrande monétaire, sans montant fixé, qui se fait pendant la messe, au moment de l’offertoire, avant la célébration de l’eucharistie. Selon le diocèse de Paris, la quête a, en plus d'un intérêt économique, une notion spirituelle symbolisant «la communion mutuelle entre les fidèles du Christ». Dans la capitale française, les ressources des paroisses et du diocèse dépendent à 79% des dons de leurs fidèles, la quête représentant 14% de cet apport.

Dès dimanche, le premier panier connecté de quête en France sera testé à l’église Saint-François de Molitor, à Paris.

Le système permettra ainsi aux paroissiens de faire leurs dons à l'aide d'une carte bancaire, par paiement sans contact. «Le dispositif se présente sous la forme d'un panier en osier habituel avec un écran tactile et un boîtier à l'intérieur pour scanner les cartes de crédit», indique le diocèse de Paris au HuffPost.

Cette innovation entrerait dans le contexte de la dématérialisation des moyens de paiement. «Le constat est simple: toute une génération utilise de moins en moins billets et pièces de monnaie, nombreux sont ceux qui, le dimanche, assistent à une messe sans avoir, à disposition, quelques pièces pour la quête. Peu anticipent ce moment, et regrettent juste, au moment voulu, de ne pouvoir participer à cette offrande», explique le diocèse dans un communiqué.

Si le dispositif peut en effet représenter une alternative pratique pour ceux qui aimeraient faire une offrande, il soulève néanmoins quelques interrogations, notamment en termes de sécurité. Christophe Rousselot, qui a imaginé le prototype, promet pour sa part un total «anonymat» de la transaction. «Jamais la paroisse et les prêtres n’auront connaissance du nom des gens qui ont donné», assure-t-il au Parisien.

Et si les plus sceptiques ne pourraient voir dans cette technologie qu'une initiative pour augmenter le montant des offrandes, pour le père Didier Duverne, l'intérêt ne serait pourtant pas économique. «L’expérimentation n’est pas faite pour augmenter le montant des quêtes mais pour anticiper l’avenir, quand les gens n’auront plus de monnaie», explique-t-il au quotidien français. «L’Église n’a aucune raison de ne pas monter dans le train de la modernité», ajoute Christophe Rousselot. (Le Matin)