Une jeune femme de Seatlle (USA) avait créé en 2010 un compte Facebook au nom de son chien, «Max». Récemment, elle a voulu s'y reconnecter pour mettre à jour ses informations à elle, ayant depuis changé de nom en s'étant mariée. Mais impossible de se souvenir du mot de passe et, à force de faire des tentatives, le compte a été bloqué.

Elle a alors demandé à Facebook un moyen de récupérer ce compte. Ce à quoi, raconte BuzzFeed, le réseau social lui a répondu: Pas de problème, envoyez-nous la carte d'identité ou le permis de conduire de «Max». La jeune femme a raconté sa mésaventure sur les réseaux sociaux, expliquant qu'elle n'avait plus qu'à apprendre à conduire à son chien. Son tweet est devenu viral et elle a reçu énormément de photos de faux permis de conduire de chien et d'images et de vidéos de toutous derrière un volant.

Comptes d'animaux interdits

Mais BuzzFeed a voulu aller un peu plus loin que l'anecdote et a demandé à Facebook pourquoi demander le permis de conduire d'un chien. Réponse: la société l'a fait car c'est la pratique pour les humains, Facebook ne permettant pas de maintenir des profils pour ses animaux de compagnie. Elle demande plutôt à ses utilisateurs de créer une page consacrée à leur chien ou leur chat sur leurs propres comptes. «Les profils sont censés représenter des personnes et nous demandons aux gens de créer des pages s'ils souhaitent représenter une marque, une entreprise, un groupe, une organisation - ou un animal de compagnie», a dit une porte-parole.

Facebook justifie cette politique par le fait que, si les gens s'inscrivent sous leur vrai nom, ils sont plus responsables de ce qu'ils publient sur leur compte. Bon, d'un autre côté, les chiens publient peu.

Michel Pralong