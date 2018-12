La nausée. C’est ce qu’inspirent les commentaires pro «gilets jaunes» que l’on a tout loisir de découvrir sur les réseaux sociaux, à propos de l’ignoble attentat perpétré mardi soir au marché de Noël de Strasbourg.

Sur Facebook, en particulier, le complotisme de bistro atteint des sommets de bêtise. Ainsi certains de soupçonner le gouvernement d’Emmanuel Macron d’avoir «laissé faire» le tireur, afin de créer un événement au «timing parfait» susceptible «d’éclipser le mouvement des gilets jaunes»... On en est là.

Depuis plus de trois semaines, c’est donc un déferlement sans pareil de fake news qui agite le réseau social. Impunément, des photos détournées de manifestations, des propos jamais tenus (la fameuse lettre écrite prétendument par Gérard Lanvin qui a d’ailleurs porté plainte pour usurpation d’identité), des théories à deux sous et des sous-entendus insupportables sont partagés par les internautes les plus crédules.

C’est ainsi, nous vivons une époque qui n’est que réaction à chaud, sans recul, sans réflexion, constamment dans l’émotion, la suspicion. Et les utilisateurs fragiles de se monter le bourrichon les uns les autres, jusqu’à livrer leurs fameuses théories qui n'alimentent, en réalité, que leurs propres fantasmes.

Il y a quelque chose d’effrayant dans ces dérapages qui semblent devenir de plus en plus fréquents, y compris de la part de hauts dirigeants irresponsables. Car, aujourd’hui, c’est bien sur les réseaux sociaux que les opinions se forgent, se renforcent. «C'est l'invasion des imbéciles», disait l’écrivain Umberto Eco à qui on ne peut pas donner tort, ce jour. (Le Matin)