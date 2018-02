C'est une première historique et un symbole fort.

La marque de produits pour bébés Gerber a annoncé mercredi dernier avoir choisi Lucas Warren, un enfant d'un an atteint du syndrome de Down, comme égérie pour l'année 2018. «Chaque année, nous choisissons le bébé qui illustre le mieux l'héritage de longue date de Gerber: reconnaître que chaque bébé est un bébé Gerber. Cette année, Lucas correspond parfaitement», a indiqué dans un communiqué Bill Partyka, PDG et président de la marque.

De part son «sourire éclatant», le petit Lucas a ainsi été choisi parmi les 140 000 candidatures reçues pour cette huitième édition du «Gerber Baby Photo Search» et représentera la marque pendant douze mois.

Pour cette sélection, lui et sa famille recevront également la somme de 50 000 dollars. (Le Matin)