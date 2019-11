En avril dernier, l’inénarrable «logeur de daech» Jawad Bendaoud était jugé en appel et avait écopé de quatre ans de prison pour avoir abrité des terroristes responsables des attentats de Paris. Comme souvent avec lui, les images de son arrivée au tribunal, en training, étaient devenues virales: quelque 150 millions de vues sur Twitter. Or on découvre aujourd’hui que ce buzz a dépassé les frontières de la francophonie: pour Halloween, un Américain s’est déguisé en Jawad…

«Je ne connaissais pas le contexte»

Sur Twitter, cet Américain grimé comme le Français a présenté son déguisement comme celui du «Tough Guy Entrance Meme», soit en gros le mème de l’homme qui arrive comme un gros dur. Car il ne savait pas qui était Jawad Bendaoud et ne connaissait pas ses liens avec les attaques du 13 novembre 2015, qui ont fait 131 victimes.

Devant le buzz engendré par sa publication, il a ensuite compris qui était le logeur de daech. «J’essayais juste de faire un costume d’Halloween à partir d’un gif viral. Je ne connaissais pas le contexte et je ne soutiens pas cette personne», a-t-il précisé.

L'original:

les autres memes d’internet voyant que le meme de Jawad est plus populaire qu’eux : pic.twitter.com/tq28ncj41q — Sofiane ???? (@sofianeelh) April 7, 2019

La copie:

R.M.