C'est la fin d'une sacrée époque pour Shridhar Chillal. Cet Indien de 82 ans, qui détient le record du monde des plus longs ongles, a fini par se les couper. Il aura attendu 66 longues années pour le faire, raconte le Huffington Post. La folle histoire de Shridhar a commencé en 1952. Alors âgé de 14 ans, l'Indien s'est fait remonter les bretelles par son professeur pour s'être cassé un ongle.

Piqué au vif, l'adolescent s'est mis en tête de ne plus se couper les ongles de la main gauche et de voir combien de temps ils tiendraient ainsi. En 2014, l'homme a fait son entrée dans le Guinness Book des records: mis bout à bout, ses ongles atteignaient une longueur d'environ 9 mètres.

La semaine dernière, Shridhar a décidé de tourner la page et s'est rendu à New York, où un médecin a procédé à la coupe de ses ongles. Ces derniers sont désormais exposés au Ripley's Believe It Or Not! à Times Square.

«J'avais un peu peur de voir la raison de ma célébrité s'en aller, mais maintenant je réalise que je suis vraiment devenu une célébrité. Maintenant et pour toujours, on se souviendra de mes ongles et le monde entier les verra», se réjouit-il. (Le Matin)