En ces temps particulièrement difficiles, certains reçoivent tout de même de bonnes nouvelles. Comme ce joueur qui a décroché le jackpot au tirage de ce samedi 28 mars du loto français. Il a gagné la somme record pour 2020 de 20 millions d'euros (21,2 millions de francs suisses).

Mais pour les toucher, le règlement stipule qu'il doit se rendre dans un point de vente ou un centre de paiement. Pas sûr que noter sur son attestation de sortie, obligatoire dans la France confinée, «Vais encaisser mon jackpot» constitue un motif valable. Pas de panique, explique «Le Parisien», la Française des jeux a rallongé les deux mois de délai pour réclamer son gain de 60 jours. Il a donc quatre mois pour le faire.

En Suisse, il n'y a pas eu pour l'instant de prolongation au délai pour réclamer son gain au Swissloto. Déjà parce que le pays est moins confiné, qu'on peut réclamer son argent par la poste notamment et que le délai est plus long chez nous: six mois.

Michel Pralong