Sur Internet, on trouve de nombreuses histoires de demandes en mariage hors du commun. Bien souvent, elles mêlent habilement surprise et affection. Et celle que nous vous racontons aujourd'hui ne déroge pas à la règle.

Laura Stampler et Maurice Goldstein sont ensemble depuis plus de quatre ans et vivent à New York. Les deux Américains partagent un amour profond pour les animaux, plus particulièrement les chiens: ils ont tous deux grandi avec des chiens, et Laura aiment tellement ces compagnons à quattre pattes qu'elle à même écrit un livre à leur sujet.

Lors d’un récent voyage à Los Angeles, Maurice a surpris sa dulcinée en la demandant en mariage lors d'une randonnée au panorama époustouflant. S’efforçant de ne rien laisser transparaître, le jeune homme avait proposé à sa compagne de faire une courte balade avant de rejoindre des amis pour boire un verre.

Laura s'est rendue compte de ce qui était en train de se passer au tout dernier moment: «J'ai vu les pétales de rose... et j'ai compris. Je me suis mise à pousser des cris de joie de manière assez incontrôlable», a-t-elle déclaré à BoredPanda.

Organisation au millimètre

Il faut dire que Maurice avait sorti le grand jeu: un chemin bordé de pétales de rose devait mener Laura jusqu'au point de vue, où l'attendait... une chorale ! Les cinq chanteurs interprétaient les chansons Disney préférées de la jeune femme. Et c'est à ce moment précis que Maurice fit sa demande, genou à terre et bague à la main.

Mais le meilleur restait à venir: lorsque Laura a dit oui, 16 chiens ont bondi pour célébrer la bonne nouvelle. La réaction extatique et larmoyante de Stampler et l’enthousiasme des chiens ont donné lieu à de superbes photos.

Afin d'immortaliser ce moment magique, Maurice avait invité Rebecca, photographe de profession et amie de Laura, à les retrouver au cours du voyage. Rebecca s'était excusée par la suite, expliquant qu'elle devait rencontrer une cliente. «Jamais je n'aurais pu penser que cette cliente, c'était moi!» a déclaré Laura en riant. «Tout était absolument magique et ça m'a touché profondément. Nous avons ensuite célébré la bonne nouvelle avec nos deux familles dans un restaurant.» (Le Matin)